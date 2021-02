Soul on Ice : l’édition 2000-2001 des Oilers

Publié aujourd'hui à 18h17

Mis à jouraujourd'hui à 18h17

Georges Laraque n’oubliera jamais sa saison 2000-2001 avec les Oilers d’Edmonton. Et, perso, je n’oublierai jamais le gros Georges. En fait, quel fan de hockey pourrait oublier le mastodonte bagarreur de 6 pieds 4 pouces, 245 livres....qui est aujourd’hui végétalien?

Tout d’abord, ça aura été sa meilleure saison à vie : 16 buts, 13 aides pour un total de 29 points assorti d’un joli 146 minutes de punition. Habile pour le fier-à-bras qu’il était.

Voyez la capsule de Andy dans la vidéo ci-dessus.

Par contre, son plus beau souvenir, c’est d’avoir pu partager la glace avec «ses frères» : les attaquants Anson Carter et Mike Grier, le défenseur Sean Brown et le gardien de but auxiliaire Joaquin Gage. Pour la première fois de l’histoire de la LNH, 5 joueurs noirs s’alignaient avec la même équipe.

Au début des années 2000, on retrouvait à peine 20 Noirs sur les 650 joueurs du circuit Bettman. Pour la ville assez homogène d’Edmonton, disons que c’était quelque chose d’assez spécial. Les fans ont vite adopté ceux qu’on surnommait «Soul on Ice ». Les gens adoraient leur gabarit, leur style, leur fougue et leur énergie sur la glace.

Inspiré par des modèles comme Jackie Robinson, Grant Fuhr et Reggie Savage, l’ancien du Canadien aura mené une impressionnante carrière de 12 saisons et 131 combats dans la LNH. Rares sont ceux qui osaient affronter le gros gaucher...

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, l’édition 2000-2001 des Oilers d’Edmonton est mon deuxième épisode de «Ces joueurs qui me ressemblent», une série de reportages sur des histoires qui ont transcendé notre sport national.