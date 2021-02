L’adversaire de Christian Mbilli se désiste

Aux prises avec la COVID-19, Ievgen Khytrov ne pourra pas affronter Christian Mbilli le 18 mars prochain.

Eye of the Tiger Management (EOTTM) a confirmé l’information mercredi. Khytrov (20-2-0, 17 K.-O.) et Mbilli (17-0-0, 16 K.-O.) devaient s’affronter à Porto Rico devant les caméras du réseau NBC et de la plateforme de diffusion en direct Punching Grace.

Le promoteur est maintenant à la recherche d’un nouvel adversaire pour le Français, qui avait avancé que ce combat était décisif pour la suite de sa carrière, mardi en conférence de presse.

Le 12 décembre, Mbilli a mis un terme à une pause forcée d’un an moins un jour en passant le K.-O. à Rolando Paredes, au Mexique, lors d'un combat chez les super-moyens. Il s’agissait de son premier duel depuis qu’il a joint les rangs d’EOTTM en septembre.