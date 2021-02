Brian Burke blâmé pour une référence violente

L'ex-commentateur Brian Burke est blâmé par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) en raison d’une référence violente lors d’un match des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, en septembre 2020.

Lors d’une partie opposant les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado, on avait demandé au commentateur Burke, aujourd’hui à l’emploi des Penguins de Pittsburgh, ce qu’il pensait de «l’absence d’instinct de tueur» de l’Avalanche à partir du moment où cette équipe a pris l’avantage.

Burke avait alors répondu: «Je crois que lorsqu’ils menaient trois à deux, ils ont manqué d’effort. Et quand l’équipe avec laquelle on joue devient mollasse, il faut lui mettre le pied sur la gorge et appuyer de tout son poids.»

Un téléspectateur s’est plaint que ce commentaire encourageait la haine et la violence en faisant indirectement allusion à la mort très médiatisée de George Floyd en mai 2020 après qu’un policier eut posé un genou sur sa nuque pendant plusieurs minutes.

Une infraction

Sportsnet a plutôt plaidé que la formule employée par M. Burke était couramment utilisée dans le monde du sport et que, dans ce cas-ci, elle avait servi de métaphore. La station a reconnu que le choix des mots était malheureux, mais disait ne pas croire que le propos encourageait la violence ou le racisme.

Le CCNR conclut que la violente référence constitue une infraction au Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). La décision vient d’être publiée.

Bien qu’il reconnaisse la valeur des commentaires colorés dans les émissions sportives, le comité conclut à l’unanimité que cette remarque dépasse les limites.

Violence explicite

Le comité anglophone juge que l’expression «mettre le pied sur la gorge et appuyer de tout son poids» n’est pas couramment utilisée dans le monde du sport et «constitue un acte de violence explicite qui peut provoquer de graves blessures, voire la mort.»

«Cette sorte de violence explicite et troublante ne devrait pas être acceptée ou encouragée en ondes», peut-on lire.

Le comité conclut cependant à l’unanimité que ce commentaire n’équivaut pas à de la discrimination ou à un encouragement à la violence contre un groupe racial.

- Le CCNR a été créé en 1990 par les radiodiffuseurs privés du Canada pour veiller au respect des normes de l’industrie.