Connor McDavid imitera-t-il Sidney Crosby?

L’attaquant-vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a déjà obtenu sa large part de succès individuels dans la Ligue nationale, à un point tel qu’il peut rejoindre le capitaine de Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby en réalisant une marque importante.

S’il inscrit un point durant le match de mercredi contre les Jets de Winnipeg, le numéro 97 atteindra le plateau des 500 en carrière, et ce, à sa 369e rencontre.

Il deviendrait ainsi le troisième hockeyeur actif à totaliser ce nombre de points en moins de 400 parties. Crosby est l’un des deux autres et il a accompli ce fait d’armes en 369 affrontements également.

Aussi, McDavid s’est dit fier d’avoir l’occasion de réussir le même exploit que son vis-à-vis des Penguins.

«Je pense que c’est très bien. J’ai grandi en le regardant jouer. Il a fait d’autres choses que j’essaie d’obtenir aussi, comme toutes ces coupes Stanley», a-t-il mentionné au site NHL.com.

D’ailleurs, le joueur de 24 ans ne s’est pas fait prier pour sortir l’encensoir à l’égard de Crosby dont le curriculum vitae est bien rempli avec 1275 points en 998 duels jusqu’ici.

«Il a récolté tellement de succès dans cette ligue et a fait tout ce que j’aimerais accomplir, a admis celui le premier choix au repêchage de 2015. C’est un excellent gars à suivre. Chaque truc qu’il programme dans son esprit, il le fait. Il voulait s’améliorer dans les mises au jeu et il a réussi. Il souhaitait marquer plus de buts et il a réussi. Dans son jeu, il y a vraiment plusieurs leçons à tirer, car le hockey a changé au fil des ans et il effectue ce qu’il faut pour être fructueux.»

De grands noms

Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington, est l’autre joueur toujours sur les patinoires ayant atteint la marque des 500 points en 400 matchs ou moins.

Chez les retraités, Wayne Gretzky est celui qui a accompli l’exploit le plus rapidement dans l’histoire de la Ligue nationale, ne mettant que 234 parties.

Mario Lemieux, à 287, est le suivant. En tout, 19 hommes ont accumulé le demi-millier de points en 400 joutes ou moins.

Également, 20 patineurs ont atteint ce total avant leur 25e anniversaire de naissance.

Le duel Jets-Oilers sera présenté sur les ondes de TVA Sports à 22 h.