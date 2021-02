«Galchenyuk et moi avons conduit dans la nuit en pleine tempête...»

Cédric Paquette aime le hockey. Au point d’avoir parcouru en voiture les 1325 km qui séparent Ottawa de Raleigh pour pouvoir rapidement faire ses débuts avec les Hurricanes, lundi.

Samedi midi, le Québécois apprenait qu’Alex Galchenyuk et lui étaient échangé par les Sénateurs en retour de Ryan Dzingel. Prochaine destination pour eux : la Caroline.

Pour Paquette, il était hors de question de rater ne serait-ce qu’une seule petite partie avec sa nouvelle formation.

«Le voyage en auto représentait donc l’option la plus simple», a d’abord lancé l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand en entrevue à l’émission «JiC».

«Je n’avais pas joué depuis plusieurs jours et j’avais hâte de sauter sur la glace.»

Paquette avoue que les heures suivant l’annonce de la transaction ont été plutôt tumultueuses.

«J’étais à Winnipeg quand j’ai appris l’échange. J’ai pris l’avion avec l’équipe des Sénateurs jusqu’à Toronto. Ensuite, Galchenyuk et moi avons conduit jusqu’à Ottawa dans la tempête de neige, en pleine nuit. Nous sommes arrivés à Ottawa à 3h du matin.

«J’ai ensuite dormi quelques heures. En me levant, j’ai paqueté mes affaires, puis à 10h, je partais pour Raleigh. Ç’a dû me prendre 12 heures pour me rendre là-bas.»

«Un début de saison très étrange»

Cédric Paquette a avoué être autant heureux de débarquer à Raleigh que de quitter Ottawa. Pour le Québécois, le contexte était loin d’être favorable avec les «Sens».

L’équipe Ottavienne occupe présentement le dernier rang du classement général de la LNH en vertu d’une pauvre fiche de 4-12-1 et l'attaquant était souvent laissé de côté pour des motifs étranges.

«Ce fut un début de saison très bizarre pour moi, très différent de celui que j’avais imaginé. Je ne m’attendais pas à un échange, mais on ne peut pas dire que je n’en suis pas heureux. À Ottawa, je semblais facile à sortir de la formation pour les entraîneurs. Ça fait du bien de tomber dans une équipe qui te veux.»

