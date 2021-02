Le Québécois Jonathan Marchessault disputera son premier match extérieur à l’occasion d’un match entre ses Golden Knights de Vegas et l’Avalanche du Colorado aux abords du lac Tahoe, en fin de semaine.

Marchessault a porté les couleurs des Blue Jackets de Columbus, du Lightning de Tampa Bay, des Panthers de la Floride et des Golden Knights au cours de sa carrière, soit quatre des six équipes à n’avoir jamais joué à l'extérieur. Les autres sont les Coyotes de l’Arizona et les Hurricanes de la Caroline.

Ainsi, il est bien heureux que son tour vienne et il compte bien en profiter. L’événement n’est pas sans lui rappeler plusieurs souvenirs d’enfance à Québec.

«C’est excitant. C’est là où nous avons commencé; à la patinoire extérieure, a lancé Marchessault lors d’une vidéoconférence, lundi. Ce sera plaisant de jouer mon premier match extérieur. J’ai hâte d’y être.»

«C’est là où tout le monde développe sa passion pour le hockey. C’est mon cas. Ce sont les meilleurs souvenirs de mon enfance. Juste aller jouer dehors, aller manger et y retourner. Vous aviez froid, mais ça valait la peine. C’étaient de bons moments.»

Décor particulier

Ainsi, deux rencontres auront lieu au club de golf Edgewood Tahoe Resort, sur l’allée du 18e trou. Samedi, le match des Golden Knights aura lieu, tandis que les Bruins de Boston et les Flyers de Philadelphie s’affronteront le lendemain.

La pandémie de COVID-19 – et l’absence de partisans en raison des directives en matière de santé publique qui en découlent – a permis à la Ligue nationale de hockey (LNH) de présenter ce genre de spectacle, différent de ce qui a été fait auparavant. Le circuit Bettman mise en effet sur le paysage panoramique pour mousser la popularité de son produit.

«Je n’y suis jamais allé, mais j’ai vu des photos, a dit Marchessault à propos du lac Tahoe. Comme tout le monde, nous avons hâte d’y être. Ce sera bien d’y être à l’entraînement et de voir le paysage. Ça va être vraiment incroyable.»

Un seul bémol pour Marchessault: il ne pourra partager l’expérience avec sa famille et ses amis en raison de la pandémie de COVID-19.

«Sans les partisans, c’est dommage un peu, mais surtout sans la famille. Ces expériences [permettent] à ta femme et tes enfants d’aller sur la patinoire avec toi. Peut-être que, dans le futur, il y en aura un autre.»