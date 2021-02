Cole Caufield à Montréal dès cette année?

Cole Caufield connaît une excellente saison avec les Badgers de l’Université du Wisconsin et il pourrait voir de l’action dès cette saison avec le Canadien de Montréal.

L’espoir du Tricolore terminera sa saison universitaire au plus tard le 10 avril à Pittsburgh si son club se rend au Frozen Four. Or, la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) sera toujours en cours à ce moment et le directeur général Marc Bergevin n'a fermé aucune porte.

«Premièrement, ça va dépendre d’où nous en sommes quand il aura terminé, a commencé par dire le DG en vidéoconférence, lundi. Il y a aussi la quarantaine de 14 jours. Mais il joue très bien. [L'adjoint au DG] Scott Mellanby ne vit pas très loin du Wisconsin, donc il a pu le voir jouer souvent, tout comme [le directeur au développement des joueurs] Rob Ramage.»

«Il a beaucoup progressé au cours de la dernière année, mais c’est trop tôt pour vous dire quels sont les plans exactement. Je m’attends à ce qu’il joue chez les professionnels l’année prochaine. Où jouera-t-il quand sa saison se terminera? Ça reste à voir.»

Caufield a inscrit 17 buts et totalisé 33 points en 22 parties jusqu’ici avec les Badgers. Il a été sélectionné au premier tour, avec la 15e sélection au total, par le Canadien au repêchage de la LNH en 2019.