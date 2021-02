Publié aujourd'hui à 14h48

Mis à jouraujourd'hui à 14h48

Pour moi, c’était Anson Carter.

Les «dreads » qui dépassaient de chaque côté du casque, le mélange explosif de vitesse, de talent et de fougue. Anson Carter a été mon premier modèle de joueur de hockey noir. J’ai 31 ans et la piqûre que j’ai pour ce sport que je pratique encore à chaque semaine, c’est Carter qui me l’a donnée. Même si j’ai longtemps été le seul Noir dans mes équipes de hockey, je n’ai jamais arrêté.

Le 18 janvier 1958, Willie O’Ree, devenait le premier Noir à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Rappelé par les Bruins de Boston, l’attaquant des As de Québec (de la défunte LHSQ) sautait sur la patinoire du Forum de Montréal pour affronter le Canadien de Montréal. En plein contexte de ségrégation raciale aux États-Unis, c’est là que tout a commencé. O’Ree ne le savait sans doute pas, mais il venait d’ouvrir la porte à des générations d’hockeyeurs noirs.

Pour Grant Fuhr (premier gardien noir dans la LNH), c’était Willie O’Ree. Pour Patrice Bernier (Foreurs de Val-D’Or, Faucons de Sherbrooke), c’était Réginald Savage. Pour d’autres, c’est Claude Vilgrain, Val James, Georges Laraque, Mike Grier, etc. Chacun a son inspiration, son histoire et sa façon unique de la raconter.

Le Mois de l’histoire des Noirs est le moment de souligner les réalisations, mais surtout les grandes luttes de nos athlètes noirs. Du 15 au 26 février, je vous présenterai Ces joueurs qui me ressemblent, une série de reportages sur des histoires qui ont transcendé notre sport national.

Voyez la capsule d'Andy dans la vidéo ci-dessus.