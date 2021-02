CH: un dernier match avant une petite pause

Les Canadiens de Montréal rendront visite aux Maple Leafs de Toronto, samedi soir, avant de devoir patienter une semaine complète avant de reprendre l'action.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 18h.

En effet, après le duel contre les Leafs, le CH ne disputera son prochain match que le 20 février, encore une fois contre la formation de la Ville Reine.

La pause aura peut-être un effet bénéfique sur les hommes de Claude Julien, qui ne semblent plus former l'équipe dévastatrice du début de la campagne. Le CH ne joue plus avant le même aplomb et a perdu trois de ses quatre derniers duels, lors desquels ils n'ont marqué que six buts.

Le Bleu-Blanc-Rouge et les Leafs se sont affrontés, il y a trois jours, à l'avantage de la formation ontarienne, 4-2.

Jeff Petry domine toujours le classement des pointeurs de l'équipe, avec 14 points. Mitch Marner, avec 21 points, fait de même chez les Leafs.

Carey Price sera de retour devant le filet des Canadiens.