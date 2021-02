Alex Galchenyuk encore échangé

Les attaquants Cédric Paquette et Alex Galchenyuk ont été échangés par les Sénateurs d’Ottawa aux Hurricanes de la Caroline en retour de l’attaquant Ryan Dzingel, samedi.

Le directeur général des Hurricanes Don Waddell en a fait l’annonce officielle par voie de communiqué.

Galchenyuk a obtenu un but en huit parties avec les Sénateurs, qui l’avaient embauché à titre de joueur autonome avant le début de la campagne.

Il s’agira d’une sixième formation en quatre ans pour l’ancien choix de première ronde (3e au total) du Canadien de Montréal en 2012. L’ailier de 27 ans a également porté les couleurs des Coyotes de l’Arizona, des Penguins de Pittsburgh et du Wild du Minnesota ces dernières années.

«Nous sommes excités d’ajouter ces deux joueurs à notre groupe d’attaquants», a commenté le directeur général des Hurricanes.

«Cédric est un attaquant fort, très physique, qui a gagné la coupe Stanley avec Tampa Bay la saison dernière», a par ailleurs rappelé Waddell.

Récemment obtenu du Lightning, Paquette n’aura finalement disputé que neuf matchs avec les Sénateurs. Le joueur de centre de 27 ans a inscrit un seul but avec la formation ontarienne et affiché un différentiel de -8. Choix de quatrième tour (101e au total) du Lightning en 2012, Paquette a amassé 86 points (48 buts et 38 aides) en 386 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Waddell n’avait pas encore terminé sa journée de travail, puisqu’il a conclu une transaction mineure en échangeant l’attaquant Gregory Hofmann aux Blue Jackets de Columbus en retour d’un choix de septième tour en 2022.

Celui qui évolue en Suisse a récolté 36 points en 32 matchs cette saison, avec le club de Zoug.

En quarantaine?

Dzingel, qui devrait se retrouver en quarantaine à la suite d'une transaction le faisant passer à une équipe canadienne, effectue quant à lui un retour à Ottawa où il a disputé les quatre premières années de sa carrière. Les Sénateurs l’avaient d’ailleurs repêché en septième ronde (204e au total) lors de l’encan 2011. Il a ensuite fait un court passage avec les Blue Jackets de Columbus avant de joindre les Hurricanes pour la saison 2019-2020, avec lesquels il a conclu un contrat de deux ans pour 6,75 millions $. Depuis le début de la présente campagne, il a récolté deux buts et deux aides en 11 matchs.

Le parcours d’Alex Galchenyuk dans la LNH:

Club | Matchs joués en saison régulière

Montréal – 418

Arizona – 72

Pittsburgh – 45

Minnesota – 14

Ottawa – 8

Caroline – (à venir)