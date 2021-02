Premier retour à Vancouver pour Jacob Markstrom

Le gardien de but des Flames de Calgary Jacob Markstrom ne s’en fait pas vraiment avec son premier match à Vancouver depuis qu’il a quitté les Canucks, surtout que sans amateurs, l’expérience sera certainement moins particulière.

Jeudi soir, ce ne sera pas la première fois que le Suédois affrontera son ancienne équipe. En début de saison, à Calgary, il avait blanchi 3 à 0 les Canucks, avant de les vaincre à nouveau 5 à 2 deux jours plus tard.

«Je suis excité, ce sera amusant. Un peu spécial, mais j’ai l’impression que la première partie ici était la plus bizarre. Ce sera difficile à battre, a mentionné Markstrom au “Calgary Herald”, mercredi, avant le départ des Flames pour la Colombie-Britannique. Maintenant, nous avons un peu de chemin de parcouru et je m’habitue au jeu et à être ici avec les Flames.»

Comme plusieurs avant lui, l’athlète de 31 ans ne se dit que très peu affecté par son retour au domicile de son équipe des sept dernières saisons. Pour lui, il ne s’agit que d’un voyage d’affaires, alors qu’il ne pourra même pas reconnecter avec les partisans et ses anciens coéquipiers.

«Ç'aurait été un voyage d’affaires peu importe, nous y allons pour les deux points. Mais c’est certain que ç'aurait été plus spécial et différent avec les amateurs dans l’amphithéâtre. Ça change les choses. Mais ç’a été mon aréna local pendant longtemps, alors d’y retourner, je suis très excité», a confié Markstrom.

Fidèle à lui-même

C’est vraiment lors de la dernière campagne que le portier de 6 pi 6 po s’est démarqué. Il a montré une très bonne fiche de 23-16-4 en 2019-2020, en plus de mener les Canucks durant les séries éliminatoires. Et en 2021, il fait une très bonne première impression en Alberta.

«C’est un peu spécial lorsque vous retournez et jouez votre premier match dans un aréna où vous avez passé tellement d’années à porter le chandail de l’équipe locale, a soulevé l’entraîneur des Flames Geoff Ward. Mais en même temps, il a disputé assez de rencontres dans cette ligue que je suis certain que ça n’aura pas d’impact sur son approche ou la façon dont il jouera.»

«Vous savez, il sera peut-être très confortable. Ça peut être une chose positive pour nous», a-t-il ajouté.

Cette saison, Markstrom n’a laissé personne indifférent à Calgary, écartant David Rittich de toute tentative de devenir le numéro un devant les buts. En 10 rencontres, il montre une fiche de 6-3-1, une moyenne de buts alloués de 2,50 (un record personnel pour l’instant) et un taux d’efficacité de ,916.