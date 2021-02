Une drôle de décision de Tuukka Rask

Les Bruins de Boston sont sur une séquence historique de succès à l’étranger, étant revenus de l’arrière pour l’emporter en quatre occasions. Le gardien Tuukka Rask est le premier surpris, lui qui a visiblement manqué de concentration lors du match de mercredi.

L’équipe du Massachusetts l’a emporté 3 à 2 en prolongation face aux Rangers de New York. Ce sont ces derniers qui avaient ouvert le pointage en début de rencontre, avant que les Bruins ne répliquent deux fois. Kevin Rooney a finalement créé l’égalité pour envoyer tout ce beau monde en temps supplémentaire.

Mais dans la tête de Rask, le pointage en fin de rencontre était de 2 à 1 pour ses adversaires. Avec un peu plus d’une minute à faire et une égalité de 2 à 2, le portier finlandais a regagné calmement son banc pour être remplacé par un sixième patineur, ce que l’entraîneur-chef Bruce Cassidy lui a fortement déconseillé.

«Je devais dire quelque chose à Jaro [Halak, le gardien substitut] rapidement», a blagué Rask en entrevue d’après-match.

«Non, honnêtement, je croyais que nous tirions de l’arrière 2 à 1. C’est ça. J’attendais qu’on me fasse signe de venir au banc. Je me suis dit, “Mais pourquoi est-ce qu’on ne fait rien..." Il restait environ une minute et demie. J’ai décidé de venir. Charlie [McAvoy] m’a dit, “Buddy, c’est 2 à 2."»

Mieux vaut en rire

Cassidy et Rask peuvent en rire, mais le geste aurait pu avoir des conséquences certaines si les défenseurs des Bruins avaient perdu le contrôle de la rondelle. On aurait alors parlé de crampe au cerveau un peu partout.

«J’ose croire qu’il pensait qu’il y avait une pénalité à retardement», a mentionné Cassidy avec un sourire en coin.

«Je ne paniquais pas du tout, a ajouté Rask à propos du moment où il a compris sa gaffe. J’en riais, honnêtement.»

«C’est une industrie de divertissement. En espérant que [les amateurs] en ont bien ri», a-t-il conclu, lui qui a effectué une excellente performance de 33 arrêts face aux Rangers.

Les Bruins ont désormais obtenu un point dans neuf matchs de suite. Leurs quatre victoires consécutives à l’étranger en ayant tiré de l’arrière sont presque un record de la Ligue nationale de hockey. En 1994-1995, les Whalers de Hartford avaient gagné cinq duels en de telles circonstances.