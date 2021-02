Des amateurs aux matchs des Blue Jackets?

Les Blue Jackets de Columbus accueilleront près de 2000 amateurs lors de leurs rencontres à domicile présentées au Nationwide Arena, a confirmé l’organisation jeudi.

L’équipe de l’Ohio avait proposé au Département de santé publique de Columbus de présenter ses rencontres devant une audience équivalent à 10% de la capacité totale de leur amphithéâtre, ce qui a finalement été accepté.

Le Département de santé de l’Ohio doit toutefois approuver lui aussi le plan. Si ces mesures sont acceptées, les Jackets anticipent que les amateurs pourront franchir les tourniquets à nouveau dès la semaine prochaine.

«Nous avons fourni beaucoup de temps et d’efforts afin de mettre sur pied un plan pour un retour sécuritaire des partisans au Nationwide Arena cette saison et nous apprécions le travail de nos experts locaux en santé lors de ce processus et jusqu’à maintenant», a indiqué la franchise par voie de communiqué.

Les prochains matchs à domicile des Blue Jackets doivent avoir lieu le 18 et le 20 février, face aux Predators de Nashville.