Les Raptors pulvérisent les Wizards

Norman Powell et Pascal Siakam ont uni leurs efforts pour aider les Raptors de Toronto à vaincre les Wizards au compte de 137 à 115, mercredi à Washington.

Tous deux utilisés au sein de la formation partante, Powell et Siakam ont respectivement cumulé 28 et 26 points. Le Québécois Chris Boucher a également contribué à l’effort collectif avec un double-double de 17 points et 15 rebonds.

Russell Westbrook a été utilisé pendant 34 min 03 s, totalisant 23 points, six rebonds et sept mentions d’assistance. Bradley Beal a été le meneur offensif avec 24 points.

Il s’agit d’une cinquième victoire en six sorties pour la formation canadienne, qui évolue actuellement au Amalie Arena de Tampa en raison de la fermeture de la frontière canado-américaine. Elle devra disputer un sixième match de suite sur la route – jeudi contre les Celtics à Boston – avant de retourner en Floride.

Les Raptors étaient d’ailleurs privés des services d'OG Anunoby et Yuta Watanabe, tous deux blessés.

Ailleurs dans la NBA

À Brooklyn, les Nets ont mis fin à une séquence de trois défaites en s’imposant 104 à 94 devant les Pacers de l’Indiana.

Kyrie Irving a connu un fort match pour l’équipe locale en marquant 35 points. Pour sa part, James Harden a réussi un double-double en enregistrant 19 points et 11 rebonds.

Les Nets se sont donné une imposante avance de 62 à 30 en première demie. Bien que les Pacers aient réussi à réduire l’écart à la reprise, ils n’ont jamais été en mesure de menacer les Nets.

À Dallas, Dorian Finney-Smith a fait la différence avec un tir de trois points réussi avec un peu plus d’une minute à faire au quatrième quart pour mener les Mavericks à une victoire de 118 à 117 contre les Hawks d’Atlanta.

Les visiteurs ont répliqué quelques secondes plus tard avec un panier de trois points de Trae Young, mais ils n’ont plus été en mesure de marquer par la suite.

Luka Doncic a été le meneur chez les Mavericks avec 28 points, 10 rebonds et 10 mentions d’assistance. Chez les Hawks, John Collins a été le plus productif avec 33 points.

À Minneapolis, Kawhi Leonard a produit 36 points dans une victoire de 119 à 112 des Clippers de Los Angeles face aux Timberwolves du Minnesota.

Menés par six points à la mi-temps, les visiteurs sont revenus en force en dominant la deuxième demie 72 à 59.