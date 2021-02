Yadier Molina reste à la maison

Pour Yadier Molina, quitter les Cardinals n’a jamais été une option puisqu’il considère St. Louis comme sa maison.

D’autres équipes, comme les Blue Jays de Toronto, auraient sondé l’intérêt du vétéran portoricain au cours des dernières semaines, s’il faut se fier à la chaîne MLB Network. Mais Molina a plutôt décidé lundi de signer une nouvelle entente d’une saison avec le club qu’il représente depuis 17 saisons, remportant la Séries mondiale en 2006 et 2011.

«Je suis très content de cette signature, a dit Molina en vidéoconférence, mardi. Nous savions que le marché des joueurs autonomes allait être difficile en raison de la pandémie. Nous étions préparés à beaucoup de choses. Le travail que mon agent Melvin Roman et son équipe ont fait... Je suis heureux et reconnaissant. [St. Louis,] c'est chez moi. Nous voulions être ici et c'est ce que nous avons fait.»

Une nouvelle vie

Molina a également commenté les dernières décisions de l’équipe, dont l’acquisition du joueur de troisième but Nolan Arenado la semaine dernière.

«Arenado apporte une nouvelle vie à S. Louis. Je suis motivé. Nous verrons ce qui se passera cette année, a-t-il déclaré. L’équipe a fait de bons coups. Je suis content de ce qu'ils ont fait. De bons coups. C'est une autre chose qui m'a motivé à prendre la décision. Le but est de gagner le championnat.»

Molina a maintenu une moyenne au bâton de ,281 en carrière, claquant 160 circuits. Il est le détenteur de neuf Gants dorés et d’un Bâton d’argent, lui qui a été invité à neuf matchs des étoiles.