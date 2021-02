Trevor Zegras se sent prêt pour la LNH

Après avoir largement contribué à la conquête de la médaille d’or par les États-Unis au plus récent Championnat mondial de hockey junior, le jeune Américain Trevor Zegras ne demande qu’à faire ses débuts avec les Ducks d’Anaheim, dans la Ligue nationale de hockey.

«Je ne dirais pas que je pense avoir besoin de beaucoup plus de temps [dans la Ligue américaine]», a ainsi affirmé Zegras, dans un article signé par Elite Prospects et publié sur le site web de la Ligue américaine de hockey (LAH).

Âgé de 19 ans, l’attaquant regorge de confiance depuis sa récolte de 18 points en sept matchs au Championnat junior, ce qui lui avait valu le titre de joueur par excellence du tournoi. À ses débuts avec les Gulls de San Diego, club-école des Ducks dans la LAH, Zegras a inscrit cinq points en deux matchs.

«Je pense que nous avons simplement cliqué ensemble, a expliqué l’Américain, à propos de la chimie installée avec ses partenaires de trio Chase de Leo et Sam Carrick chez les Gulls. Nous avons tous les trois une bonne vision du jeu. Évidemment, Chase a de la vitesse et il crée de l’espace pour Sammy et moi.»

«Je pense que le plus gros ajustement à faire pour moi est probablement le long des rampes avec les gros défenseurs adverses qui viennent se disputer pour la rondelle», a noté Zegras, admettant que les sorties à partir de la zone défensive sont parfois plus périlleuses.

De la place pour lui

En attendant de procéder éventuellement au rappel de Zegras, les Ducks présentaient une fiche de 5-5-3 avant d’affronter les Golden Knights de Vegas, mardi soir. Le Québécois Maxime Comtois et l’Albertain Carter Rowney sont les meilleurs pointeurs de l’équipe avec chacun six points.

Choix de première ronde des Ducks (neuvième au total) au repêchage de 2019, Zegras croit qu’il pourrait certainement apporter sa contribution à Anaheim. En 2019-2020, l’attaquant avait porté les couleurs de l’Université de Boston, ayant obtenu 36 points en 33 matchs.