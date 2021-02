Les Sabres décimés par la COVID-19

Le défenseur Rasmus Dahlin s’est ajouté au groupe de joueurs des Sabres de Buffalo actuellement non disponibles en raison du coronavirus, a indiqué l’organisation lundi, ce qui a forcé la Ligue nationale de hockey (LNH) à réagir avec des reports supplémentaires.

Dahlin se trouve dans la même situation que huit coéquipiers, soit Taylor Hall, Curtis Lazar, Rasmus Ristolainen, Dylan Cozens, Tobias Rieder, Brandon Montour, Jake McCabe et Casey Mittelstadt. C’est sans compter l’instructeur-chef Ralph Krueger, également aux prises avec la COVID-19.

Les hockeyeurs concernés ne peuvent participer aux entraînements et aux matchs, ni voyager d’ici la fin de leur présence au protocole du coronavirus. Les installations du club ont été fermées mardi pour une durée indéterminée.

Conséquemment, deux matchs de plus, soit ceux contre les Capitals de Washington prévus jeudi et samedi, seront disputés ultérieurement. La LNH a ainsi reporté un total de six matchs du club.

Trois parties des Devils du New Jersey et deux du Wild du Minnesota ont également été touchées par la plus récente annonce du circuit Bettman.