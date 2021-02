D’autres matchs reportés pour le Wild

La situation de la COVID-19 ne cesse de se dégrader chez le Wild du Minnesota, qui a appris lundi que la Ligue nationale de hockey (LNH) repoussait deux matchs supplémentaires figurant au calendrier de l’équipe.

Ainsi, le duel de jeudi contre les Blues de St. Louis et celui de samedi face aux Kings de Los Angeles auront lieu ultérieurement. Le club en est maintenant à six parties repoussées depuis le début de l’éclosion de la maladie dans ses rangs.

Actuellement, les noms de neuf joueurs et d’un membre du personnel de l’organisation sont sur la liste de COVID-19 de la Ligue nationale de hockey. Les athlètes touchés sont Nick Bjugstad, Nick Bonino, Ian Cole, Joel Eriksson Ek, Marcus Foligno, Brad Hunt, Marcus Johansson, Jared Spurgeon et Brad Hunt.

«[Ça rend] les choses extrêmement difficiles, a dit le directeur général du Wild, Bill Guerin, à propos d’un retour jeudi, lors d’une vidéoconférence tenue lundi. Je veux dire, juste au niveau des transactions, il serait insensé d'essayer de déterminer la masse salariale et les choses comme ça. Je pense que nous ferions mieux de prendre le temps supplémentaire et de nous assurer que nos gars ici soient en bonne santé.»

Selon le site The Athletic, deux joueurs supplémentaires devraient s’ajouter bientôt. Ainsi, trop de hockeyeurs seraient non disponibles pour présenter une formation complète.

«Rien qu’à voir ce qui s’est passé ici, il pourrait certainement y en avoir plus. [Le coronavirus] s’incruste de plus en plus dans l’équipe», a d’ailleurs soulevé Guerin.

Les Devils du New Jersey, les Stars de Dallas, les Golden Knights de Vegas et les Sabres de Buffalo ont également vu leurs activités touchées en raison de la pandémie.

La LNH avait d’ailleurs annoncé, jeudi, des changements à son protocole pour tenter de diminuer l’ampleur des éclosions. Le retrait des baies vitrées derrière le banc des équipes et l’installation de purificateurs d’air font partie des solutions.