COVID-19: Calendrier chamboulé dans la LNH

À la suite du report de nombreux matchs en raison de la pandémie de COVID-19, la Ligue nationale de hockey a annoncé une mise à jour de son calendrier, samedi.

Parmi les équipes touchées, il y a les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie. Il est d'ailleurs à espérer que les joueurs et entraîneurs de ces deux équipes n’avaient rien prévu pour la Saint-Valentin, le 14 février, puisqu’ils s’affrontent finalement ce soir-là au Madison Square Garden.

Cette partie était d’abord planifiée le 16 février au calendrier. Or, elle a été devancée pour empêcher une saison trop chargée pour les deux équipes. Les Rangers accueilleront plutôt les Devils du New Jersey, le 16 février, une rencontre qui devait avoir lieu le 4 mars.

Dans tout ce remaniement, près d’une trentaine de rencontres ont été déplacées. En plus des Rangers, des Flyers et des Devils, cinq autres équipes ont dû subir ces changements, soit les Sabres de Buffalo, les Capitals de Washington, les Islanders de New York, les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston. Il s’agit là, en fait, de tous les clubs évoluant dans la section Est.

Rappelons que les sept équipes du Canada qui composent la section Nord, dont le Canadien de Montréal, ont notamment été épargnées par des matchs reportés jusqu’à présent cette saison.