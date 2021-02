Les Canadiens sont... l'équipe du Canada!

Publié aujourd'hui à 12h03

Mis à jouraujourd'hui à 12h03

Les succès des Canadiens en ce début de saison peuvent surprendre. Normalement, lorsqu’une équipe se retrouve avec autant de nouveaux venus de qualité, ça prend quelques semaines avant qu’on sente que la chimie est bien installée.

Toutefois, depuis les premiers matchs de la saison, on a rapidement vu cette équipe jouer avec cohésion, malgré le fait que le camp d’entraînement a été très court.

Josh Anderson a d’ailleurs affirmé en point de presse cette semaine que le fait que l’équipe a disputé ses six premiers matchs à l’étranger a permis aux nouveaux venus de mieux s’intégrer au reste de l’équipe.

Beaucoup de joueurs canadiens

Il y a un élément important qui a permis aux joueurs de mieux s’intégrer, et c’est le fait que la grande majorité des joueurs que Marc Bergevin a amené dans son équipe sont des Canadiens.

C’est le cas de Joel Edmundson, Tyler Toffoli, Josh Anderson, Jake Allen et Corey Perry. Michael Frolik s’est aussi joint à l’équipe comme joueur autonome sans compensation, mais il fait encore partie de l’équipe de réserve. Le seul autre joueur qui n’était pas avec l’équipe la saison dernière et qui est un régulier maintenant, c’est le défenseur Alexander Romanov.

Voici la liste des équipes avec le plus de joueurs originaire du Canada dans leur formation en date d’aujourd’hui.

1-GOLDEN KNIGHTS 17

2-CANADIENS 16

3-BLUES 16

4-OILERS 14

5-MAPLE LEAFS 14

6-ISLANDERS 13

7-SABRES 12

8-PENGUINS 11

9-BLACKHAWKS 11

10-FLYERS 11

11-RED WINGS 10

12-AVALANCHE 10

13-STARS 10

14-DUCKS 10

15-PANTHERS 9

16-PREDATORS 9

17-KINGS 9

18-LIGHTNING 9

19-SÉNATEURS 9

20-SHARKS 9

21-CANUCKS 9

22-JETS 9

23-FLAMES 8

24-DEVILS 8

25-COYOTES 8

26-HURRICANES 7

27-BRUINS 6

28-RANGERS 6

29-BLUE JACKETS 6

30-WILD 5

31-CAPITALS 5

Évidemment, il serait très simpliste et même chauvin d’affirmer que les meilleures formations sont celles avec le plus de joueurs canadiens. Les Bruins, par exemple, connaissent encore une fois beaucoup de succès même s'ils ont peu de joueurs canadiens. C’est la formation qui a la plus grande concentration de joueurs provenant des États-Unis avec 12.

L'inverse de la tendance

Au début des années 80, 90% des joueurs de la LNH provenaient du Canada. L’ouverture vers le monde et la qualité des joueurs venus de l’extérieur de nos frontières a fait en sorte qu’aujourd’hui, seulement 43% des joueurs de la LNH sont canadiens.

Ce qui est fascinant, c’est que du côté des Canadiens de Montréal, ça fait très longtemps qu’on n’a pas eu une aussi grande concentration de joueurs venant d’ici pour commencer une saison.

Reste qu’il est primordial de parler de la qualité des joueurs canadiens dans la formation de Marc Bergevin, en commençant par Carey Price et Shea Weber.

Je suis convaincu que le directeur général de l’équipe s’est concentré sur la qualité des joueurs disponibles sur le marché des transactions et des joueurs autonomes pour bâtir son équipe, et non sur leur nationalité. Mais à une époque où plus que jamais, tout le monde doit se tenir les coudes, je crois quand même que le fait que 16 des 22 joueurs viennent du même pays explique aussi les succès des Canadiens.