Le Lightning à fond derrière les Bucs

Les joueurs du Lightning regarderont d’un œil attentif, et très intéressé, le match du Super Bowl entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City dimanche. Inutile de préciser qui ils encourageront.

«On espère que les Bucs pourront terminer le travail et que nous aurons deux équipes championnes dans la ville en même temps», a dit l’attaquant Alex Killorn en entrevue à LNH.com.

«S’ils gagnent et qu’ils font une parade en bateaux, je saute sur mon jet ski (pour aller les rejoindre) c’est sûr», a ajouté le Montréalais, qui s’était amusé comme un petit fou lorsque le Lightning a défilé sur l’eau pour célébrer sa conquête de la coupe Stanley en septembre dernier.

Les joueurs du Lightning font partie des plus grands partisans des Buccaneers. Ces derniers les avaient ailleurs accueillis au Raymond James Stadium à l’automne dernier pour souligner leur victoire contre les Stars de Dallas en finale de la coupe Stanley.

Célébrer de loin

Malheureusement pour les membres du Lightning, ils ne peuvent participer aux célébrations entourant le Super Bowl, présenté à Tampa, en raison du protocole de la LNH pour la COVID-19.

«J’aurais vraiment aimé qu’on puisse célébrer ça avec tous les partisans ici, à Tampa, a indiqué Steven Stamkos. Ce sont de grands moments de sport pour cette ville, qui le mérite vraiment.»

Stamkos a révélé avoir ressenti aussi beaucoup d’engouement lorsque les Rays de Tampa Bay ont affronté les Dodgers de Los Angeles en Série mondiale à l’automne dernier.

«On rêve un peu d’être un athlète professionnel dans d’autres sports aussi, a confié le capitaine du Lightning. Je regarde ces gars et je les admire. Ils nous inspirent tous en tant qu’athlètes par ce qu’ils ont dû traverser pour accomplir leurs rêves.»

Blake Coleman est lui aussi atteint par la fièvre du Super Bowl cette année. Il n’hésite pas à manifester son soutien aux Bucs et à leur légendaire quart-arrière Tom Brady.

«D’abord, je suis un grand fan de football. Je suis ça à la base, mais quand c’est l’équipe de ta ville, c’est vraiment le fun, a raconté l’attaquant. En plus de ça, on peut regarder l’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Ma famille apprécie beaucoup. C’est cool à quel point la connexion avec une ville peut apporter de la joie et du divertissement.»