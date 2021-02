La fierté de Tim Stützle

L’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, n’avait que de bonnes choses à dire sur le jeune attaquant Tim Stützle, jeudi soir, après un gain de 3 à 2 sur le Canadien de Montréal.

«C'est le meilleur patineur de notre équipe et il sait quoi faire pour avoir du succès, même à 19 ans. Je dois faire jouer les jeunes à un certain point et leur permettre de trouver leurs repères. Ça n'arrivera pas s'ils n'ont pas la chance de le faire. Tim a été notre meilleur joueur ce soir [jeudi]», a affirmé le pilote, dont les propos ont été traduits par le site web francophone de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Face au CH, le jeune Allemand a participé à tous les buts de sa formation, amassant une réussite et deux mentions d’aide. Il a été le sixième attaquant le plus utilisé par Smith, lui qui a passé près de 15 minutes sur la patinoire.

«C'est incroyable ce qu'il peut faire pour son âge, a ajouté le pilote des Sénateurs. Il lit bien le jeu, il bloque des tirs. On dirait qu'il peut tout faire sur la patinoire. À la fin du match, j'étais bien à l'aise de l'envoyer sur la glace. Il sait comment jouer de la bonne façon et il a été exceptionnel.»

Un but spécial

Stützle a profité d’un avantage numérique pour mettre la rondelle dans le fond du filet. À partir du point des mises en jeu, il a décoché un excellent tir qui a trompé la vigilance de Carey Price. Le troisième choix au total du dernier repêchage de la LNH n’a pas boudé son plaisir d’inscrire un but contre l’homme masqué de la Sainte-Flanelle.

«C'est l'un des meilleurs gardiens de la Ligue, et je vous assure que de marquer contre un aussi bon gardien, c'est un très bon sentiment, a exprimé Stützle avec un grand sourire au visage. Je me sens de plus en plus à l'aise chaque match, chaque présence et j'en retire beaucoup de confiance.»