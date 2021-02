Le gardien Carey Price, les attaquants Nick Suzuki et Tomas Tatar, ainsi que l'entraîneur-chef Claude Julien se sont adressés aux journalistes après la défaite de 3-2 face aux Sénateurs, mardi.

Les deux équipes de la section Nord s'affronteront à nouveau samedi après-midi.

Voici les commentaires d'après-match :

Carey Price

«C'est difficile d'accorder un but en fin de période. Après deux, ça laisse un goût amer.»

Tomas Tatar

«Nous étions un peu brouillon ce soir et nous devons être meilleurs et gagner plus de batailles, puis patiner plus­. C'est ce que nous n'avons pas ce soir.»

Nick Suzuki

«Mon trio a connu une soirée difficile et c'est mon pire match de l'année jusqu'ici. Nous nous sommes parlés, car nous n'aimions pas notre jeu en zone défensive.»

Claude Julien

«On s'est battu avec la rondelle. En première ce n'était pas si pire, mais en deuxième, on n'était pas là du tout. Il faut donner le crédit aux Sénateurs.

«Il va falloir qu'on commence à penser à rebondir samedi.»