Encore et toujours les Bruins

Publié aujourd'hui à 11h36

Mis à jouraujourd'hui à 11h36

Les Bruins de Boston sont encore au sommet de la LNH. Rien ne semble les arrêter. Il faut croire que la mentalité et la culture de l’organisation ont toujours le dessus.

Lundi, ils perdaient 3-0 contre les Capitals et ils l’ont emporté 5-3. Et mercredi, ils tiraient de l’arrière 3-1 et ont finalement gagné 4-3 en prolongation.

J’étais de ceux qui pensaient que les départs de Zdeno Chara et Torey Krug étaient pour avoir un impact immense sur les succès de l’équipe en défensive.

Deux vétérans. Deux défenseurs gauchers. L’an passé, Chara jouait en moyenne 21 minutes par match alors que le temps d’utilisation de Krug se chiffrait à 20 minutes.

Bye, bye. Ils sont partis sans rien obtenir en retour.

On les remplaçait par deux recrues. Jérémy Lauzon et Jakub Zboril qui n’avaient pas, avant le début de la saison, 50 matchs combinés dans la LNH.

Jusqu’ici, les deux remplissent le mandat.

Dans le cas de Lauzon, il est le deuxième défenseur le plus utilisé (19:46) à Boston et le Québécois domine les Bruins pour les mises en échec (25). L’ancien des Huskies de Rouyn-Noranda est fiable et efficace.

Bref, malgré les départs de Krug et Chara, les Bruins demeurent l’une des meilleures défensives de la LNH. Ils sont au quatrième rang pour les buts accordés (2,30) derrière les Golden Knights (2,29), l’Avalanche (2,18) et le Lightning (2,13).

L’an dernier, les Bruins trônaient au sommet pour leur succès en défensive.

D’autres embûches

Les Bruins font face à de l’adversité tôt dans la saison.

David Pastrnak a raté les sept premiers matchs puisqu’il se remettait d’une opération (hanche).

Et présentement, les Bruins doivent se débrouiller sans Jake DeBrusk, Ondrej Kase et Matt Grzelcyk tous blessés.

Ses absences n’ont affecté les Bruins en rien. Au moment d’écrire ces lignes, ils n’avaient subi qu’une seule défaite en temps réglementaire en 10 rencontres depuis le début de la saison.

La constance et les succès du trio de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak sont grandement responsables des succès de l’équipe. Ce trio inspire le reste de la formation.

Mais selon moi, l’entraîneur-chef Bruce Cassidy mérite aussi beaucoup de reconnaissance. Pas pour rien qu’il a remporté le trophée Jack-Adams l’an dernier.

Cassidy est un excellent communicateur. Il est transparent. Ses joueurs savent à quoi s’en tenir. De plus, sa vision et ses stratégies lui permettent de soutirer le meilleur de ses joueurs.

Les résultats sont probants.

Depuis maintenant trois ans, soit depuis la saison 2017-18, les Bruins de Boston occupent le deuxième rang pour les victoires (150) dans la LNH. Seul le Lightning de Tampa Bay a fait mieux (165).

Il ne manque que la coupe Stanley pour couronner cette période fructueuse.