Trevor Bauer choisira-t-il les Mets?

Les Mets de New York sont de plus en plus confiants de remporter la course pour l’obtention du lanceur-étoile Trevor Bauer.

Selon le MLB Network, la formation new-yorkaise s’attend à un retour du joueur autonome d’ici vendredi et a bon espoir d’en arriver à une entente.

Les Dodgers de Los Angeles seraient également intéressés par les services du récipiendaire du trophée Cy-Young la saison dernière dans la Ligue nationale.

Les Mets et les Dodgers seraient d’ailleurs les deux dernières formations en lice pour l’acquisition de Bauer.

Le lanceur de 30 ans a mené le baseball majeur la saison dernière avec une moyenne de points mérités de 1,73. Il a enregistré une fiche de 5-4 et a réussi 100 retraits sur des prises en 73 manches lancées au cours de la dernière campagne avec les Reds de Cincinnati.