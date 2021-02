Le Mois de l’histoire des Noirs souligné à TVA Sports

La chaîne TVA Sports participera au Mois de l’histoire des Noirs en février en revenant sur l’impact d’athlètes noirs et sur les moments marquants impliquant cette communauté dans le monde du hockey.

Soutenu par des images de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui participe également à ce mois thématique, le journaliste Andy Mailly-Pressoir abordera l’histoire de différents joueurs noirs s’étant illustrés sur la glace. Il présentera ainsi des chroniques diffusées pendant les matchs de la LNH sur les ondes de TVA Sports; celles-ci seront disponibles sur les plateformes numériques tels le site Internet tvasports.ca et le compte Instagram de TVA Sports (@tvasports), et ce, à compter de la semaine prochaine.

De plus, Kevin Raphael participera régulièrement à l’émission «Dave Morissette en direct» afin de partager des histoires sportives en lien avec la communauté noire.

«L’an dernier, le monde du sport a notamment été marqué par le mouvement Black Lives Matter. Les athlètes de tous les sports ont publiquement pris position en participant à ce mouvement contre les inégalités raciales, forçant l’annulation historique de rencontres de toutes les ligues professionnelles. Par ces chroniques, TVA Sports est fier de rendre hommage à l’héritage de la communauté noire, particulièrement riche dans le monde du sport, notamment au hockey. La chaîne est aussi privilégiée de pouvoir notamment compter sur deux grands leaders de cette communauté au sein de son équipe, Andy Mailly-Pressoir et Kevin Raphael», a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, par voie de communiqué.

Plusieurs noms célèbres

Ainsi, des joueurs connus du monde du hockey seront à l’avant-scène dans les prochains jours, notamment Willie O’Ree. Véritable pionnier canadien, l’athlète du Nouveau-Brunswick a été le premier joueur professionnel noir à jouer dans la LNH, avec les Bruins de Boston. Son chandail numéro 22 sera retiré le 18 février 2021.

Également, il sera question des Oilers d’Edmonton, cuvée 2000-2001. Cette saison-là, ils comptaient sur pas moins de cinq joueurs noirs : Mike Grier, Georges Laraque, Anson Carter, Sean Brown ainsi que le gardien Joaquin Cage.

Parmi les autres hockeyeurs dont l’histoire sera relatée, notons l’Ontarienne Angela James, considérée comme étant la première vedette du hockey féminin moderne. Elle est l’une des deux seules femmes au Temple de la renommée du hockey.

Aussi, des chroniques sur l’ancien capitaine des Flames de Calgary Jarome Iginla ainsi que sur les frères Mathieu et Pierre-Olivier Joseph, qui se trouvent tous deux dans la LNH, sont prévues. Enfin, TVA Sports rediffusera, le 23 février à 19 h, le documentaire «Making Coco». Ce dernier évoque l’histoire du gardien de but Grant Fuhr, premier joueur noir admis au Temple et gagnant de cinq coupes Stanley.