David Pastrnak déjà de retour au sommet

Visiblement, David Pastrnak était plus que prêt à effectuer son retour au jeu. L’attaquant a livré une performance remarquable dans la victoire de 4 à 3 des Bruins de Boston sur les Flyers de Philadelphie, mercredi, en réalisant un tour du chapeau et en obtenant une mention d’aide sur le but vainqueur, marqué par Patrice Bergeron en prolongation.

Le Tchèque de 24 ans n’en était pourtant qu’à son troisième match cette saison, lui qui a subi une opération à une hanche en septembre. En trois parties, il compte déjà cinq buts et sept points.

«Le rétablissement a été vraiment long et c’est quelque chose que je n’avais jamais vécu dans ma carrière. L’attente a été longue et ça me démangeait de revenir au jeu», a dit Pastrnak dans une entrevue rapportée par le site LNH.com.

«Je n’avais probablement pas confiance, mais aussitôt que j'ai mis les pieds sur la patinoire, [...] j’ai su que je pourrais retrouver ma forme et me sentir bien. »

Après avoir inscrit une mention d’aide à son premier match, samedi dernier, Pastrnak a enchainé avec une performance de deux buts dans un gain de 5 à 3 contre les Capitals de Washington, lundi.

Un entraîneur comblé

L’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, est le premier à se réjouir du retour en forme et du rendement du joueur tchèque.

«Je lui avais dit que, selon mon expérience, les gars qui manquent autant de temps ou qui reviennent après la saison morte perdent un peu de leur synchronisme. Les mains et le timing sont un peu désynchronisés, mais il m’a bien montré», a lancé Cassidy.

«Habituellement, les jambes sont là parce que tu as patiné beaucoup, mais le problème est ailleurs. Ce sont plutôt les coups, les accrochages, le moment des passes, l’évitement des plaquages, tout ça. Clairement, il est en mission. C’est bon pour lui. Et nous avons besoin de ça», a poursuivi l’instructeur-chef des Bruins.

«C’est un gars présent, d’abord, et avant tout, c’est un marqueur, et tu as besoin de ce genre de gars pour gagner des matchs. Il a fait ça les derniers soirs. Il a vraiment l’air énergisé, prêt à jouer, et nous en sommes reconnaissants.»

Pastrnak tentera de poursuivre sur sa lancée vendredi, lorsque les Bruins affronteront à nouveau les Flyers à Philadelphie.