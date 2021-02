Victor Mete doit saisir sa chance

Publié aujourd'hui à 10h27

Mis à jouraujourd'hui à 18h45

Je dois l’avouer, lorsque j’ai vu la nouvelle sur le fait que Victor Mete a demandé, via son agent Darren Ferris, une transaction, alors qu’on était en troisième période du match samedi, je me suis demandé si on n'avait pas droit à une «fake news».

Ceux qui connaissent Victor Mete savent très bien que le jeune homme n’est pas du tout le genre de personne à faire de vagues dans la vie. Toujours poli et respectueux des autres, Mete a visiblement été élevé de la bonne façon. Ceci ne veut toutefois pas dire qu’il est heureux de son sort, alors qu’il n’a pas disputé, jusqu'à samedi, encore un seul match cette saison. S’il l’était, il y aurait un gros problème, on en convient.

On sait que le rôle d’un agent est évidemment de tout faire pour aider son client, peu importe la situation. Ce n’est pas un crime que Darren Ferris ait demandé une transaction, bien au contraire. Mais de sortir publiquement par la suite et de faire couler l’information dans les médias, c’est mal connaître la situation et surtout ça fait mal paraître son client.

Victor Mete n’est pas un joueur établi dans la LNH et doit encore faire ses preuves. Dans la hiérarchie actuelle de l’équipe, il y a au moins cinq défenseurs qui sont devant lui. Brett Kulak joue du très bon hockey et s’il connaît des ennuis, Claude Julien n’hésitera pas à envoyer Mete dans la mêlée, comme ce sera le cas pour une première fois ce soir.

Si Mete était dans l’équipe de réserve et qu’il était le neuvième défenseur dans la hiérarchie, on pourrait comprendre son agent d’être impatient. Mais il fait partie de la formation de 22 joueurs depuis le jour un et est le septième défenseur de l’équipe. Honnêtement, où est le problème?

Il ne sera pas échangé

Marc Bergevin a clairement affirmé qu’il n’a pas l’intention d’échanger Mete et avec raison. Son salaire de 735 000 $ est avantageux pour l’équipe au point de vue du plafond salarial et c’est un défenseur qui a déjà joué 171 matchs dans la LNH, donc il connaît le tabac.

Dans une saison condensée, il est évident qu’il y aura des blessés à toutes les positions et Mete va jouer. Il devra aussi profiter de l’occasion pour démontrer à ses patrons qu’il doit demeurer dans la formation de façon permanente. Ça s’appelle saisir sa chance.

Mais si aujourd’hui Claude Julien utilise six autres défenseurs à sa place, ce n’est pas parce qu’il n’aime pas Victor Mete, c’est qu’il considère qu’il y en a des meilleurs que lui. Et savez-vous quoi? Personne n’est en désaccord avec Claude Julien à ce sujet.