Un ancien lanceur dans l’eau chaude

L’ancien lanceur des ligues majeures de baseball Scott Erickson a été accusé de conduite dangereuse, mercredi, dans une affaire qui a été à l’origine du décès de deux garçons, l’année dernière en Californie.

Le procureur du district de Los Angeles reproche à l’homme de 52 ans d’avoir participé à une course avec Rebecca Grossman, le 29 septembre dernier dans les rues de Westlake Village. Au cours de cet accident, Grossman a happé mortellement Mark et Jacob Iskander, respectivement âgés de 11 et 8 ans, au moment où ils traversaient la rue.

La femme se serait arrêtée seulement 400 mètres plus loin. Elle a éventuellement plaidé non coupable à des accusations de meurtre, d’homicide involontaire au volant de son véhicule et de délit de fuite ayant causé la mort.

Erickson a œuvré 15 saisons dans le baseball avec six équipes, mais il a connu ses meilleurs moments en 1991 avec les Twins du Minnesota. À sa deuxième campagne, il a présenté une fiche de 20-8 et une moyenne de points mérités de 3,18 qui lui ont valu le deuxième rang au scrutin pour le trophée Cy-Young de l’Américaine. Il a pris sa retraite en 2006 dans l’uniforme des Yankees de New York.