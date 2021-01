Encore Mavrik Bourque

Pour la deuxième fois en autant de matchs, l’attaquant des Cataractes de Shawinigan Mavrik Bourque a animé le spectacle et a permis à sa formation de vaincre l’Océanic de Rimouski 4 à 3 en prolongation, dimanche, au Colisée Financière Sun Life.

Au moment où le pointage était de 1 à 1 en deuxième période, Adam Raska a fauté et l’espoir des Stars de Dallas a bénéficié d’un tir de pénalité. Bourque n’a pas raté une telle occasion de mettre la rondelle dans le fond du filet.

Les Cataractes se sont ensuite forgé une avance de deux buts, mais des buts de Jacob Mathieu et de Raska en troisième période ont forcé la prolongation.

Le 30e choix au total du dernier encan de la Ligue nationale a mis fin aux hostilités avec son deuxième filet du match.

Il s’agissait des septième et huitième buts de Bourque en huit matchs cette saison. La veille, face à la même équipe, il avait réussi un tour du chapeau et fourni une mention d’aide.

Lorenzo Canonica et Zachary Mossicotte se sont aussi inscrits à la marque pour les vainqueurs, alors que Luka Verreault a également fait bouger les cordages pour l’Océanic.

Charles-Édouard Drouin s’amuse

Au Centre Marcel Dionne, l’attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda Charles-Édouard Drouin a fourni deux aides et touché la cible dans un filet désert, dans un gain de 5 à 2 des siens sur les Voltigeurs de Drummondville.

L’athlète de 19 ans s’est fait complice des réussites de Zachary Cardinal et de Mathieu Gagnon. Il s’agissait du but vainqueur et du filet d’assurance.

Les Huskies ont ainsi obtenu une deuxième victoire consécutive pour la première depuis la reprise des activités du circuit Courteau en 2021.

Xavier Bouchard et Olivier-Luc Haché ont inscrit les autres buts de la formation de l’Abitibi, alors que Jérémy Lapointe et Xavier Simoneau ont assuré la réplique des Voltigeurs.

Nicolas Daigle propulse les Tigres

Au Centre Georges-Vézina, Nicolas Daigle a amassé trois points dans un triomphe de 4 à 2 des Tigres de Victoriaville sur les Saguenéens de Chicoutimi.

Le joueur de centre a amorcé sa productive journée de boulot en obtenant une aide sur le but en désavantage numérique de Conor Frenette.

Daigle a ensuite inscrit le filet gagnant et a conclu son match en plaçant la rondelle dans une cage abandonnée. C’était la première fois que le natif de Thetford Mines amassait trois points dans un match de la Ligue de hockey junior du Québec, lui qui y dispute sa troisième campagne.