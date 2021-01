Les Clippers poursuivent leur travail de démolition

Menés par les 28 points de leur ailier Kawhi Leonard, les Clippers de Los Angeles ont défait les Knicks de New York au compte de 129 à 115, dimanche après-midi, au Madison Square Garden.

Pour la formation californienne, qui avait amorcé la journée à un demi-match du Jazz de l’Utah et du sommet de l’Association de l’Ouest, il s’agissait d’un 10e triomphe à ses 11 plus récentes sorties.

Leonard a passé plus de 34 minutes sur le parquet, aidant les siens à prendre le contrôle de l’affrontement à partir du deuxième quart. Ayant dominé par deux points le premier engagement, les Knicks ont vu leurs adversaires amasser 37 points lors du suivant et 35 autres pendant le troisième.

Pour les vainqueurs, Reggie Jackson, Paul George et Serge Ibaka ont dans l’ordre inscrit 18, 17 et 15 points. Dans une cause perdante, Julius Randle s’est distingué avec un double-double, soit 27 points et 12 rebonds.