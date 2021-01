Les Sabres se sauvent avec la victoire

L'attaquant Taylor Hall a récolté deux mentions d'aide dans un gain des Sabres de Buffalo, 4-3, en tirs de barrage face aux Devils du New Jersey, samedi après-midi.

Hall a participé aux buts d'Eric Staal et de Victor Olofsson. L'autre filet des vainqueurs a été l'oeuvre de Tobias Rieder.

De côté des Devils, P.K. Subban a parfaitement alimenté son jeune coéquipier Ty Smith en supériorité numérique, en fin de deuxième période. Pour Subban, il s’agissait seulement d’un deuxième point à sa fiche en huit matchs depuis le début de la saison. Les Devils présentent maintenant un dossier de 3-3-2.

Smith, une surprenante recrue, a connu un match en demi-teinte. Après avoir récolté son deuxième but de la campagne (et un septième point!), c’est lui qui a écopé d’une pénalité en troisième période, ce qui a permis aux Sabres de revenir dans la rencontre grâce à un but de Victor Olofsson sur le jeu de puissance.

La prolongation a finalement été nécessaire, puis c’est un but de Jack Eichel, en fusillade, qui a tranché le débat. Le gardien des Sabres Linus Ullmark, qui s’est imposé devant Jesper Bratt, Nikita Gusev et Kyle Palmieri lors des tirs de barrage, a conclu la rencontre avec 31 arrêts.

Le Finlandais Janne Kuokkanen, des Devils, a pour sa part inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey lors de ce match.

«J’étais vraiment heureux de pouvoir aider l’équipe, mais après le match comme ça, je ne suis pas tellement heureux qu’on soit passé si près», a commenté Kuokkanen, qui a néanmoins marqué le but égalisateur avec un peu plus de cinq minutes à écouler à la troisième période.

«C’était un match difficile, avec peu de buts, a décrit le Finlandais, rappelant que le pointage était toujours vierge au terme du premier tiers. On essayait de placer la rondelle dans leur zone et de créer un momentum. C’est ainsi que j’ai obtenu cette chance de marquer un but.»

Kuokkanen en était à son 20e match en carrière dans la LNH, lui qui a précédemment porté les couleurs des Hurricanes de la Caroline.