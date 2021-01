Les Red Wings éviteront-ils la honte?

L’attaquant des Red Wings de Detroit Dylan Larkin ne veut pas revivre une saison semblable à celle de 2019-2020 et il espère que ses coéquipiers sauront prendre la situation en main cette année.

Durant la dernière campagne, Detroit a présenté un différentiel de -122 au chapitre des buts marqués et concédés, obtenant 23 points de moins que l’avant-dernière formation au classement général de la Ligue nationale. À la suite d’une exclusion légitime des séries, le club du Michigan a amené du sang neuf pour épauler les Larkin, Tyler Bertuzzi et Anthony Mantha. Ainsi, le directeur général Steve Yzerman a entre autres misé sur Bobby Ryan, Thomas Greiss, Marc Staal et Vladislav Namestnikov pour replacer les Wings sur la voie du succès.

Jusqu’ici, les résultats sont mitigés : avant le duel de mardi contre les Stars de Dallas, la troupe de l’entraîneur-chef Jeff Blashill occupait la cave de la section Centrale avec deux gains en six matchs. Cependant, le capitaine du club demeure optimiste pour cette saison.

«Je crois aux gars qui étaient ici l’an dernier. Nous avons tous pris cet affront personnellement. On s’est retrouvé à la maison durant l’été et on s’est entraîné le plus fort possible afin que ceci ne se reproduise pas. C’est embarrassant pour nous, a admis Larkin au réseau ESPN. Nous sommes suffisamment chanceux de jouer pour les Red Wings, de représenter la roue ailée, avec toute l’histoire derrière cela. Nous ne voulons pas nous retrouver à un point où nous acceptons la défaite.»

Un rôle accru

Natif du Michigan, le joueur d’avant veut s’inspirer de ceux l’ayant précédé dans l’uniforme rouge et blanc pour assumer un rôle de leader et garder ses comparses sur le qui-vive.

«À ma première année [en 2015-2016], nous avions des meneurs naturels comme Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk, Niklas Kronwall et Justin Abdelkader. Juste en regardant Zetterberg chaque jour – la façon de se préparer, de maîtriser la situation dans le vestiaire, de se présenter à l’extérieur -, je m’estime chanceux d’avoir vécu cela. Je l’ai vu et étudié. [...] Dans le premier match de la campagne, je pense avoir pris le tout trop au sérieux. J’ai eu une mauvaise soirée, puis j’ai jeté un coup d’œil à mon chandail. Ce que j’ai appris, c’est que je dois rester moi-même et souhaitons que les gars diront que je n’ai pas tant changé.»

«Dans le coup»

Malgré ces belles paroles, les Wings demeurent fortement négligés par les observateurs et devront, aux yeux de plusieurs, poursuivre leur apprentissage et leur reconstruction en 2020-2021. Pour Larkin, tout se joue sur la glace et non sur papier.

«Dans cette ligue, la différence entre la victoire et la défaite est minime. Je ne peux pas dire à quel point nous sommes loin, mais ce fut excitant de constater que nous étions compétitifs lors des premiers matchs, a-t-il expliqué. Il y avait un sentiment positif, même après un revers, puisque nous avons été dans le coup. Ce n’était pas le cas l’an passé, quand c’était plutôt le désespoir. Donc, si on peut connaître une bonne séquence, qui sait ce qui arrivera?»