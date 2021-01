PGA : Nick Taylor à un coup du sommet

Le Canadien Nick Taylor a profité de la deuxième ronde du tournoi American Express du circuit de la PGA pour s’approcher à un seul coup du meneur, vendredi, à La Quinta en Californie.

Le Manitobain a signé une carte de 66 (-6) sur le Stadium Course grâce à ses six oiselets. Après deux rondes, il présente une fiche de 134 (-10) et accuse un seul coup de retard sur le Sud-Coréen Sungjae Im. Ce dernier a bondi de 14 places au classement et s’est emparé de la tête en jouant une deuxième ronde de 65 (-7) sur le Stadium Course.

Quatre autres golfeurs sont installés au deuxième rang et pourchassent Sungjae Im. Parmi eux il y a notamment Tony Finau, qui a enregistré un pointage de 66 (-6) sur le Nicklaus Tournament Course vendredi.

Meneur à l’issue de la première ronde, l’Américain Brandon Nagy pointe également au deuxième rang.

Chez les autres Canadiens, Roger Sloan a gagné 29 places au classement en jouant une ronde de 67 (-5). Il occupe le 10e rang, avec un dossier de 136 (-8).

Adam Hadwin est 26e, à cinq coups de la tête, tandis que David Hearn est 37e, à six coups du sommet.

Kang toujours en contrôle

Du côté féminin, l’Américaine Danielle Kang a conservé sa place en tête du Tournoi des Championnes de la LPGA en réalisant une deuxième ronde de 65 (-6) à Lake Buena Vista, en Floride.

Après avoir réussi une ronde initiale de 64, Kang a encore une fois été parfaite. L’Américaine a calé six oiselets, ce qui a permis de porter son cumulatif à 129 (-13).

Sa compatriote Nelly Korda a également très bien fait en bouclant le parcours en 66 (-5) coups. Avec un total de 131 (-11), elle est présentement deuxième à deux coups du sommet.

La Sud-Coréenne In Gee Chun et la Mexicaine Gaby Lopez se partagent le troisième rang et accusent quatre coups de retard sur la meneuse.

La Canadienne Brooke M. Henderson a retranché deux coups à la normale de 71 en réussissant deux oiselets. Elle est présentement septième avec un cumulatif de 136 (-6).