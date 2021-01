Une pluie d’éloges pour Hank Aaron

Le décès de la légende Hank Aaron a créé un choc, vendredi, et bien au-delà du monde du baseball.

«Nous sommes dévastés par le décès de “Hammerin’ Hank Aaron”, l’un des plus grands joueurs et humains dans l’histoire de notre sport», a résumé le baseball majeur, dans une déclaration officielle.

«Dans une saison de baseball, on joue jusqu’à 162 matchs et on est ensemble chaque jour. Une équipe, c’est une famille. J’ai sursauté quand j’ai appris la nouvelle», a pour sa part noté le Québécois Claude Raymond, qui a été son coéquipier pendant six saisons.

Les témoignages bien sentis furent encore plus nombreux que son total de circuits (755), ce qui n’est pas peu dire.

«Hank était un joueur de baseball fantastique qui déployait des efforts à tous les jours. Il a tellement accompli sur le terrain, mais aussi à l’extérieur, a ainsi reconnu Willie Mays, par le biais du compte Twitter des Giants de San Francisco. Nous n’avons jamais été coéquipiers, mais nous avons participé à plusieurs matchs des étoiles ensemble. J’ai apprécié son amitié au fil des ans. Il était un homme très humble et calme, tout simplement un bon gars.»

Clinton et Obama pleurent son départ

Cal Ripken fils, Ken Griffey fils, David Ortiz et Mike Trout comptent parmi tant d’autres qui ont eu de bons mots pour le défunt. À l’extérieur du baseball, le joueur de basketball Earvin «Magic» Jackson a noté qu’Aaron avait «pavé la voie» pour d’autres athlètes afro-américains comme lui. Les anciens présidents américains Bill Clinton et Barack Obama ont également montré leur affection pour ce grand homme.

«La vie entière de Hank Aaron a été un coup de circuit», a ainsi écrit Clinton.

«Hank Aaron a été l’un des meilleurs joueurs de baseball et l’une des personnes les plus incroyables, a pour sa part témoigné Obama. Michelle et moi offrons nos pensées et nos prières à la famille Aaron et à chacun ayant été inspiré par cet homme modeste.»