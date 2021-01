Les Jets en grande forme

Ayant remporté trois de leurs quatre premiers matchs pour entamer la saison, les Jets de Winnipeg seront à prendre au sérieux dans la section Nord.

Même s’il a été privé d’un premier blanchissage cette saison jeudi soir par Chris Tierney, Connor Hellebuyck a néanmoins signé sa 150e victoire en carrière dans la LNH lorsque les Jets ont vaincu les Sénateurs 4 à 1, à Ottawa.

«C’est un autre de ces petits moments de fierté, a dit le gagnant du trophée Vézina en 2020 au sujet de ce nouveau cap franchi. Je pensais à ça après le match. Je crois que ça en dit long sur les gars devant moi, sur l’équipe tout entière. Ça fait longtemps qu’on travaille ensemble pour aller chercher des victoires.»

Il s’agissait d’un deuxième gain en deux matchs pour les Jets contre les Sénateurs, qui ont eu du mal à s’ajuster au rythme de leurs rivaux.

«Ils ont été plus vite que nous toute la soirée, dès le départ, a remarqué l’entraineur-chef des Sénateurs D.J. Smith jeudi soir. Ils nous ont pris au sérieux et sont passés à l’attaque. Ils ont marqué, gagné la majorité des batailles pour la rondelle, et le résultat est juste.»

Pour sa part, l’entraineur-chef des Jets Paul Maurice était plutôt satisfait de la tenue des siens à Ottawa, qui ont à l’évidence bien respecté le plan de match.

«Tu dois bouger vite et bouger la rondelle rapidement. Il y a eu beaucoup soutien sur la glace, beaucoup de discussions, de communication et de joueurs qui appelaient la rondelle. Et on a fait du très bon travail pour passer de notre territoire au leur.»

Les Jets disputeront leur troisième match d’une série de trois contre les Sénateurs samedi, au Canadian Tire Centre. Ils prendront ensuite la route de la côte ouest où ils affronteront les Oilers d’Edmonton et les Canucks de Vancouver la semaine prochaine.