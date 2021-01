LCF: des camps d’évaluation virtuels

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé, vendredi, que son programme de camps d’évaluation se fera de façon virtuelle en 2021.

Concrètement, cela signifie que des tests et des entrevues seront organisés à distance par vidéoconférence. Habituellement, le circuit canadien organise des rencontres en présentiel avec les espoirs de son repêchage et ses clubs.

«Il s’agit de l’approche prudente et sécuritaire la plus indiquée pour cette année, compte tenu de la pandémie. Nous avons hâte au printemps et à notre repêchage. Nous demeurons optimistes quant à notre retour au jeu en 2021. Nous avons l’intention de revenir au format traditionnel pour nos camps d’évaluation en 2022», a indiqué le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, dans un communiqué.

«Un fort consensus est apparu rapidement après une consultation des présidents des clubs et des directeurs généraux : des camps d’évaluation virtuels assureraient la santé et la sécurité de tous, que ce soit les athlètes, les membres du personnel des opérations football, les entraîneurs, les dépisteurs et le personnel qui organise ces événements», a quant à lui dit le chef de la direction financière et directeur général des opérations football de la LCF, Greg Dick.