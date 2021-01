Les Lions ont trouvé leur homme

Les Lions de Detroit ont embauché Dan Campbell à titre d’entraîneur-chef, mercredi, lui accordant un contrat de six ans.

Le site NFL.com a confirmé le tout en avant-midi. Campbell était d’ailleurs le favori dans la course au poste. Celui qui était instructeur adjoint et responsable des ailiers rapprochés chez les Saints de La Nouvelle-Orléans devait toutefois attendre l’élimination de son ancienne équipe avant d’obtenir une entrevue et de changer d’adresse. Or, la formation de la Louisiane a plié l’échine devant Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay au deuxième tour, dimanche.

Campbell, 44 ans, a travaillé avec les Saints au cours des cinq dernières campagnes. Précédemment, il a agi comme pilote intérimaire des Dolphins de Miami en 2015, conservant une fiche de 5-7. Il aura la mission de mener les Lions en éliminatoires, ce qu’ils n’ont pas réussi depuis 2016.

En 2020, Detroit a présenté un dossier de 5-11 et terminé au dernier rang de la section Nord de l’Association nationale pour la troisième année de suite. L’organisation a congédié l’instructeur-chef Matt Patricia durant le calendrier.

Par ailleurs, le nouvel entraîneur est un ancien joueur de la NFL. Ayant évolué dans la ligue de 1999 à 2008, il a porté l’uniforme des Giants de New York et des Cowboys de Dallas, avant de conclure son parcours à Detroit. Lors de sa dernière saison, les Lions ont perdu leurs 16 matchs.