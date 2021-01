John Tavares plus rapide que la saison dernière?

La saison est encore jeune, mais les Maple Leafs de Toronto se dressent déjà comme de sérieux prétendants dans la section Nord et c’est en partie grâce à leur capitaine John Tavares.

«Je pense qu’il patine vraiment bien, il semble très en confiance avec la rondelle, a ainsi mentionné l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, à propos de Tavares, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. À mes yeux, il paraît plus rapide qu’il ne l’était à tout moment la saison dernière. Il a une petite coche de plus sur l’échec-avant et dans les coins de patinoire en zone offensive, ce qui lui permet d’attaquer le filet et de se replier défensivement.»

À 29 ans, Tavares a récolté six points, dont trois buts, en quatre rencontres depuis le début de la campagne.

«Selon moi, il a fait un pas de plus cette saison et ça sert vraiment bien notre équipe», a ajouté Keefe.

Rendez-vous avec les Oilers

Les Maple Leafs, qui ont remporté trois de leurs quatre premiers matchs de la saison, se mesureront maintenant, mercredi soir à Toronto, aux Oilers d’Edmonton. Cette partie sera d’ailleurs diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

«Nous devons être prêts à jouer des matchs serrés, a pour sa part indiqué Mitch Marner, qui partage le sommet des pointeurs des Leafs avec Tavares. Chaque partie jouée [cette saison] a été chaudement disputée, nous voulons seulement s’assurer de continuer de faire les bonnes choses et de jouer de la bonne façon.»

À l’autre bout de la patinoire, les Oilers tentent de se relever des deux défaites consécutives subies contre le Canadien de Montréal, samedi et lundi.

«Nous avons été plus compétitifs, mais j’aimerais encore voir notre jeu s’améliorer quand on a le contrôle de la rondelle, a noté l’entraîneur-chef des Oilers, Dave Tippett, également sur le site web de la LNH, après la défaite de 3 à 1 de lundi contre le gardien Jake Allen et le Tricolore. Pour mieux défendre, il faut d’abord avoir l’esprit de compétition. Ensuite, il faut être en mesure de bouger la rondelle efficacement.»

En incluant mercredi, les Maple Leafs et les Oilers s’affronteront un total de quatre fois d’ici la fin du mois de janvier.