Sénateurs: Galchenyuk remplace Stützle

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Tim Stützle ratera le match de mardi contre les Jets de Winnipeg en raison d’une blessure mineure, de sorte que le vétéran Alex Galchenyuk aura l’occasion de participer à une première rencontre en 2020-2021.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Stützle a raté l’entraînement en matinée et selon le quotidien «Ottawa Sun», son cas est évalué quotidiennement. Au cours de la séance du jour, Galchenyuk se trouvait ainsi à l’aile gauche d’un trio pivoté par Derek Stepan et complété par Evgenii Dadonov à droite.

«C'est une petite blessure qui ne le lâche pas, donc c'est une situation qu'on évalue au quotidien, a affirmé l'entraîneur-chef des Sénateurs, D.J. Smith, durant son point de presse matinal, tel que rapporté par le site NHL.com. On a préféré joué de prudence et on s'attend à ce qu'il soit de retour sous peu.»

Les «Sens» ont divisé les honneurs de leurs deux duels face aux Maple Leafs de Toronto pour amorcer la campagne, l’emportant 5 à 3, vendredi, et s’inclinant 3 à 2 le lendemain. Dans le second affrontement, Stützle a marqué son premier but en carrière dans la Ligue nationale (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Pour revenir à Galchenyuk, il se trouvait au sein du cinquième trio de l’équipe lors des entraînements précédents. Sa dernière présence dans une partie du circuit Bettman remontait au 7 août avec le Wild du Minnesota, quand il avait pris part à une rencontre de la ronde de qualification face aux Canucks de Vancouver.

«Je tente de ne pas trop me concentrer sur ça, a-t-il déclaré au sujet de sa longue présence parmi les substituts. Comme joueur, tu veux être sur la glace chaque soir avec les gars, tu veux batailler et performer, mais ce sont des choses qui arrivent. C'est à moi de travailler fort.»

De leur côté, les hommes de Paul Maurice ont été défaits, la veille, 3-1 par les Maple Leafs de Toronto. L'attaquant-vedette de l'équipe Patrik Laine n'avait pas pris part au duel.

Les Jets ont une fiche d'une victoire et une défaite depuis le début de la saison.

La situation est similaire à Ottawa, qui, eux aussi, ont remporté un match en deux confrontations en 2020-2021.

Kyle Connor (Jets), avec quatre points, et Brady Tkachuk (Sénateurs), avec trois points, sont les meilleurs pointeurs de leur équipe.

Il s'agit d'un premier duel entre les deux équipes cette saison.