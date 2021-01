Un recrutement plus complexe dans la NFL

Les équipes de la NFL ne pourront pas inviter des joueurs admissibles au prochain repêchage dans leurs installations, lors de la prochaine saison morte.

C’est ce qu’a indiqué le circuit Goodell lundi, en expliquant que cette décision a été prise pour des raisons liées à la santé et la sécurité, en marge de la pandémie de COVID-19.

De plus, la NFL ne tiendra pas de grand camp d’évaluation où tous les meilleurs espoirs seront rassemblés. Habituellement, la ligue organise cet événement à Indianapolis, et ce, depuis 1987.

En 2021, les évaluations des athlètes se feront uniquement lors de journées réservées pour des tests individuels. Celles-ci se dérouleront sur les campus universitaires.

«Nous travaillerons avec les universités pour encourager la cohérence des tests et des exercices tout au long des journées professionnelles. Nous nous assurerons que tous les clubs aient accès à la diffusion de ces entraînements, qu'ils soient représentés ou non à un entraînement en particulier», a expliqué la NFL dans un communiqué. Par ailleurs, les examens médicaux et les tests psychologiques se feront de manière virtuelle.

«Ce plan impliquera probablement une combinaison d’entretiens virtuels par le personnel médical des clubs et de tests effectués dans des installations médicales qui sont proches de la résidence des espoirs», a indiqué la meilleure ligue de football au monde.

L’édition 2021 du repêchage de la NFL est toujours prévue du 29 avril au 1er mai.