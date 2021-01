Kristopher Letang et les Penguins vont s'ennuyer du CH

Certaines rivalités ne renoueront en 2020-2021, en raison de la réorganisation des sections de la Ligue nationale de hockey, et il n’y a pas que les amateurs de hockey qui s’en plaignent.

Certains joueurs se désolent de ne pas affronter des clubs face auxquels l’animosité grimpe d’un cran dans le feu de l’action ou quand les enjeux sont importants.

En ce sens, comme Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, le défenseur Kistopher Letang, des Penguins de Pittsburgh dit qu’il aurait aimé affronter les Canadiens de Montréal au cours de la présente campagne.

Ci-dessus, voyez l'entrevue avec Kristopher Letang à «JiC».

L’arrière québécois se plait particulièrement à affronter le Tricolore, comme le démontrent ses 28 points en 35 rencontres face aux Montréalais et il admet qu’il s’ennuiera de croiser le fer avec ceux qui ont éliminé sa formation au tour d’élimination des séries, le printemps dernier.

«C’est sûr. Pas seulement de jouer au Centre Bell, mais la chance de voir mes amis et ma famille quand on vient à Montréal. Pour un Québécois, tu as vu le Canadien jouer toute ton enfance et c’est spécial. Je suis sûr que c’est la même chose pour Patrice, a-t-il admis lundi à JiC, sur TVA Sports.

«On va s’ennuyer et on se croise les doigts pour que ça revienne à la normale bientôt pour tout le monde.»

En attendant, Letang prend au sérieux son rôle de mentor auprès des jeunes, particulièrement Nathan Légaré et Samuel Poulin. La seule contrainte, c’est que le camp a duré un plus d’une semaine.

«Le camp a été très rapide et l’équipe a été divisée en deux groupes, qui n’avaient pas le droit de se croiser. Même les gyms étaient divisés. Il n’y avait que sur la glace qu’on pouvait se croiser et c’était difficile.

«Mais ce sont deux jeunes joueurs avec un avenir prometteur avec nous et les dernières années j’avais pris le temps de leur parler.»