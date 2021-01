Déjà un tour du chapeau pour McDavid!

Connor McDavid n'a rien perdu de son talent pendant la saison morte.

L'attaquant des Oilers d'Edmonton a réussi un tour du chapeau, jeudi à Vancouver, dans une victoire de 5-2 des siens aux dépens des Canucks.

Son but le plus spectaculaire est son deuxième du match. McDavid a accepté une remise de Leon Draisaitl avant de passer en sixième vitesse. Il a débordé les défenseurs des Canucks pour ensuite loger la rondelle dans la partie supérieure. Voyez le but dans la vidéo ci-dessus.

Le capitaine des Oilers a complété son tour du chapeau quelques instants plus tard.

Avec 0,5 seconde à faire au premier vingt, le capitaine des Oilers avait déjoué Thatcher Demko pour donner une avance de 2 à 0 aux siens.