Le traitement réservé à Romanov critiqué

Le traitement réservé à Alexander Romanov par Claude Julien, mercredi soir, n’a pas vraiment plu à Jean-Charles Lajoie.

L’animateur de TVA Sports croit qu’il faut remettre en perspective le temps d’utilisation de 21 min 30 s confié au jeune défenseur lors de son premier match dans la Ligue nationale de hockey, face aux Maple Leafs de Toronto.

«C’est vrai que Julien l’a utilisé pendant plus de 21 minutes, mais il a joué 8 min 4 s en première période seulement, a noté l’animateur TVA Sports lors de l’émission JiC, jeudi. C’est donc dire qu’il a joué maximum 13 minutes dans les deux autres périodes et la prolongation. Ma seule question : pourquoi?

«Qu’est-ce qu’il a moins bien fait en première période pour qu’on justifie qu’il passe à 5 min 30 s de temps d’utilisation en deuxième? Ç’aurait été pire n’eût été le combat de Ben Chiarot, défenseur gaucher qui a passé cinq minutes dans la boîte. Et le deux minutes à Kulak en même temps que Chiarot était dans la boîte. Donc, deux défenseurs gauchers dans la boîte; Romanov trouve du temps en désavantage numérique en deuxième période. Heureusement.

«Et Claude qui parle de Romanov en une "quote" après le match et qui trouve le moyen de relever qu’il a commis quelques erreurs. Non, pars pas ça de même! On ne fait pas ça comme ça.»

Voyez l’édito de Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.