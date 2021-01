Mission accomplie pour Craig Anderson

Le gardien Craig Anderson a signé un contrat d’un an et de 700 000 $ avec les Capitals de Washington, mercredi, et il devrait amorcer la saison au sein de leur escouade de réserve.

C’est ce qu’a indiqué le compte officiel du club sur l’heure du midi. En fait, la présence du vétéran de 39 ans dans l’organisation de la capitale américaine sera assurée une fois sa période au ballottage complétée. Pour l’intégrer à l’équipe, les Capitals doivent se soumettre à cette procédure.

Anderson est devenu joueur autonome sans compensation après avoir terminé son association avec les Sénateurs d’Ottawa l’année dernière. Washington lui a accordé un essai professionnel le 27 décembre. En 2019-2020, il a conservé une fiche de 11-17-2, une moyenne de buts alloués de 3,25 et un taux d’efficacité de ,902.

Les «Caps» miseront sur Ilya Samsonov comme gardien numéro 1 au début de 2020-2021. Vitek Vanecek sera son adjoint. La formation disputera son premier match jeudi en visitant les Sabres de Buffalo.