Les «nouvelles» jambières rouges de Carey Price

Publié aujourd'hui à 10h44

Mis à jouraujourd'hui à 10h44

Depuis 2010, Carey Price joue avec des jambières Lefevre confectionnées à la main, à Terrebonne.

Depuis le début du camp d’entraînement des Canadiens, vous aurez sans doute remarqué que le gardien porte son équipement de gardien entièrement rouge, couleur à laquelle il nous a habitués depuis quelques années lors des entraînements.

Ce sont, en fait, ces nouvelles jambières TRUE L12.2 dessinées par la famille Lefebvre.

Crédit photo : Ben Pelosse / JdeM

Depuis septembre, TRUE Hockey a fait l’acquisition de Lefevre pour se lancer dans le créneau des jambières. Près de 82 % des gardiens de la LNH utilisent des patins TRUE et les Lefebvre sont fichtrement bien connus à travers le circuit. C’était un match parfait.

Après un partenariat de 25 ans et quelques différends avec CCM, les Lefebvre sont repartis en force en 2021. Aujourd’hui, 58 gardiens de la LNH jouent actuellement avec leurs jambières. On parle ici d’une douzaine de paires par saison par gardien. C’est énorme. J’étais surtout curieux de voir comment une usine de 17 employés peut répondre aux besoins «essentiels» des Price, Pekka Rinne, Martin Jones, Jordan Binnington, Frederik Andersen, John Gibson, etc.

Et surtout pouvoir répondre à la question existentielle : Jambières rouges ou blanches pour Carey cette saison?! À voir dans ma capsule vidéo.

Michel Lefebvre a commencé à fabriquer des masques de gardien de but dans le sous-sol de sa maison en 1967. L’entreprise familiale a ensuite créé ses premières jambières en 1987. Un certain Patrick Roy faisait alors partie de leurs clients.