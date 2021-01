«Ça va être compétitif et émotif» - Gallagher

À l’image des partisans du club montréalais, Brendan Gallagher s’est dit excité face au début de la saison du Canadien, ce mercredi soir à Toronto, face aux Maple Leafs.

«C’est plaisant, nous sommes excités pour ce match, c’est certain, a-t-il indiqué, mercredi, lors d’une vidéoconférence ayant suivi l’entraînement matinal. Contre Toronto, c’est une bonne rivalité et les nouveaux joueurs de l’équipe le sauront rapidement.»

«L’important, c’est de s’assurer d’imposer le rythme», a ajouté Gallagher, qui complète un trio à l’attaque avec ses fidèles complices Phillip Danault et Tomas Tatar.

Voyez le point de presse de Gallagher en vidéo principale.

Une rivalité inévitable

L'entraîneur du CH, Claude Julien, a estimé que les joueurs des deux équipes n'auront pas vraiment besoin des partisans pour alimenter leur rivalité.

«On joue dix fois contre les Leafs en 56 matchs, alors c'est sûr qu'il va y avoir une rivalité qui va se bâtir, sans avoir besoin de partisans pour mettre de l'huile sur le feu!», a-t-il évoqué, quelques minutes après le passage de Gallagher.

Julien espère voir une progression des unités spéciales de son équipe par rapport à la saison 2019-2020.

«On veut absolument que notre jeu de puissance et notre désavantage soient meilleurs, a-t-il insisté. Et on va avoir un bon test ce soir (...) On devra aussi être disciplinés et ne pas leur donner d'avantages numériques.»

Enfin, Julien estime que les partisans du CH auront droit au Carey Price des beaux jours devant le filet.

«Carey est bien reposé, il paraît bien au camp, il est confiant et le fait d'avoir Jake Allen (comme gardien substitut) nous permettra de le reposer un peu, toutes ces choses-là iront à son avantage.»

Premier match pour Romanov

La composition de l’équipe en vue du match a par ailleurs été confirmée. Le jeune défenseur russe Alexander Romanov en sera alors à son baptême dans la Ligue nationale de hockey. Il formera une paire avec Brett Kulak. Josh Anderson, Tyler Toffoli et Joel Edmundson participeront pour leur part à un premier match officiel dans l’uniforme du Canadien. Le gardien Carey Price sera évidemment envoyé devant le filet pour débuter la saison.

«Je sais qu’il y a beaucoup de partisans qui attendent ce retour depuis longtemps, avait par ailleurs exposé l’entraîneur-chef Claude Julien, mardi. On espère que ça donnera un bon coup de pouce à tout le monde au niveau de la santé mentale, qu’on pourra leur ramener le sourire et de l’excitation.»

- La rencontre entre le Canadien et les Maple Leafs sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, ce mercredi, dès 18h, avec la présentation de l’avant-match.

Formation du Canadien en vue du premier match de la saison:

Attaquants:

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Suzuki-Anderson

Toffoli-Kotkaniemi-Armia

Byron-Evans-Lehkonen

Défenseurs :

Chiarot-Weber

Edmundson-Petry

Kulak-Romanov

Gardien :

Price