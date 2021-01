Des attentes élevées à Calgary

Au coeur des hostilités dans une section Nord qui promet une chaude lutte, deux autres équipes canadiennes entameront leur saison, jeudi, alors que les Flames de Calgary ont rendez-vous avec les Jets, à Winnipeg.

Les Flames, qui seront aussi les premiers visiteurs du Canadien de Montréal au Centre Bell le 28 janvier, ont bon espoir de connaître une excellente campagne.

«Nos attentes sont élevées à chaque année, a indiqué le directeur général Brad Treliving, sur le site web des Flames. Nous souhaitons être aussi bons qu’on peut l’être et nous sommes excités par notre groupe de joueurs.»

«Maintenant, 30 autres équipes sont probablement aussi excitées par leur formation, a relativisé Treliving. Il y a un gros défi devant nous, mais nous devons demeurer dans le moment présent et prendre un jour à la fois.»

Markstrom devant le filet

Évidemment, Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau, Elias Lindholm et Sean Monahan demeurent les principales armes à l’attaque, mais l’arrivée du gardien Jacob Markstrom semble vouloir donner un nouveau souffle aux Flames.

«Tout au long de la saison morte, l’entraîneur Geoff Ward et moi avons eu de nombreuses discussions à savoir quels joueurs cadreraient dans notre formation et nous devions voir ça au camp, a ajouté le directeur général. Je crois que nous avons eu certaines réponses à nos questions, mais la réalité est que tant et aussi longtemps qu’on ne dispute pas un match, on apprend toujours sur les nouveaux joueurs.»

L’attaquant Dominik Simon, anciennement des Penguins de Pittsburgh, pourrait notamment entamer la saison sur le premier trio avec Monahan et Gaudreau. On ne sait toutefois pas si cette expérience va durer bien longtemps.

Pelletier doit patienter

Chez les plus jeunes, il a notamment été décidé que le Québécois Jakob Pelletier, 19 ans, retournerait à son club junior, les Foreurs de Val-d’Or, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Membre de l’équipe canadienne au récent Championnat mondial de hockey junior, Pelletier a été sélectionné au premier tour, 26e au total, par les Flames lors du repêchage de 2019.

À Winnipeg, les Jets ont aussi eu des choix difficiles à faire. Si l’attaquant Mathieu Perreault se retrouve sur l’équipe des substituts après avoir été ignoré au ballottage, le jeune défenseur finlandais Ville Heinola a été rétrogradé au Moose du Manitoba, dans la Ligue américaine. Heinola, 19 ans, avait pourtant surpris en récoltant cinq points en huit matchs de saison régulière avec les Jets en 2019-2020. Son compatriote Kristian Vesalainen, un attaquant au fort gabarit, est la seule recrue à avoir percé la formation manitobaine pour le début de la saison.