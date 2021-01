Alexis Lafrenière sur le troisième trio

À moins d’un changement imprévu, l’attaquant Alexis Lafrenière disputera son premier match en carrière dans la Ligue nationale (LNH) au sein du troisième trio des Rangers de New York, jeudi.

Premier choix au plus récent repêchage du circuit Bettman, le patineur de 19 ans se trouvait à l’aile gauche d’une ligne complétée par Filip Chytil au centre et Julien Gauthier à droite durant l’entraînement de mercredi. C’est d’ailleurs avec ces deux hockeyeurs que Lafrenière a œuvré pendant les séances précédentes. Les autres joueurs d’avant du club évoluant à gauche sont Chris Kreider, Artemi Panarin et Brendan Lemieux.

Les «Blueshirts» amorceront la campagne en accueillant les Islanders de New York, jeudi et samedi, au Madison Square Garden. La chaîne TVA Sports diffusera d'ailleurs le premier match de Lafrenière dans la LNH.