Cadeau de longue durée pour le président des Jays

Les Blue Jays de Toronto ont accordé mercredi une prolongation de contrat de cinq ans à leur président Mark Shapiro.

Shapiro, 53 ans, est entré en fonction à Toronto après la saison 2015. La même année, il a embauché Ross Atkins à titre de directeur général. Depuis son arrivée, la formation ontarienne a accédé deux fois aux séries éliminatoires, incluant l’an passé. Ayant présenté une fiche de 32-28 durant le calendrier écourté, les Jays ont été vaincus par les Rays de Tampa Bay dans un duel de premier tour.

«L’engagement pour l’excellence et le leadership de Mark au cours des cinq dernières années ont été importants quant à la progression et au développement de cette équipe, a commenté le président du conseil d’administration de Rogers Communications, Edward Rogers, par voie de communiqué. Nous sommes heureux que Mark continuera de mener à bon port les Blue Jays et de construire à partir des améliorations du club. Nous travaillons pour ramener un titre de la Série mondiale au Canada.»

Lors des dernières semaines, l’organisation torontoise a été au centre de rumeurs évoquant son désir d’attirer des joueurs de renom. Parmi eux, il y a DJ LeMahieu et Trevor Bauer dont le nom a été mentionné.